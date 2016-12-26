Boluspor sağ bek arıyor!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor transfer çalışmalarına başladı.

Bolu ekibinin sağ bek transferi için düşündüğü isim Aytemiz Alanyaspor formasını terleten Erhan Kartal oldu. Kırmızı-Beyazlı yönetim 23 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Erhan Kartal bu sezon Alanyaspor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada görev aldı.

(Alt Ligler /Transfer Merkez)