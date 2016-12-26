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Boluspor sağ bek arıyor!

Tarih26 Aralık 2016 , 17:11

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Boluspor sağ bek arıyor!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor transfer çalışmalarına başladı.

Bolu ekibinin sağ bek transferi için düşündüğü isim Aytemiz Alanyaspor formasını terleten Erhan Kartal oldu. Kırmızı-Beyazlı yönetim 23 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Erhan Kartal bu sezon Alanyaspor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada görev aldı. 

(Alt Ligler /Transfer Merkez)

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