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Büyükşehir Gaziantepspor'da Metin Diyadin krizi!

Tarih26 Aralık 2016 , 00:20

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Büyükşehir Gaziantepspor'da Metin Diyadin krizi!

AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir  Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin alınan kötü sonuçlardan sonra Büyükşehir Gaziantep yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Mavi-Beyazlı yönetim, Diyadin'i ikna edip sezon sonuna kadar devam etmek isterken, 48 yaşındaki teknik adam Gaziantep ekibinin başında çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet eldi ve maç başına 0.67 puan ortalaması sağladı.

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