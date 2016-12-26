Büyükşehir Gaziantepspor'da Metin Diyadin krizi!

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TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin alınan kötü sonuçlardan sonra Büyükşehir Gaziantep yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Mavi-Beyazlı yönetim, Diyadin'i ikna edip sezon sonuna kadar devam etmek isterken, 48 yaşındaki teknik adam Gaziantep ekibinin başında çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet eldi ve maç başına 0.67 puan ortalaması sağladı.