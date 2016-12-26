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Deplasman lideri Malatya
26 Aralık 2016 , 15:28
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından EVKUR Yeni Malatyaspor deplasmanda oynadığı 8 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar deplasman en çok puan toplayan takım oldu. Malatya ekibi 13 kez rakip fileleri havalandırırken, ağlarında ise 10 gol gördü. Güneydoğu temsilcisi ilk yarıyı 30 puanla 2. sırada bitirdi.
Malatyaspor'un deplasman karnesi:
20.08.2016 Mersin İ.Y 1 - 3 Yeni Malatya
10.09.2016 Denizlispor 1 - 1 Yeni Malatya
26.09.2016 Altınordu 1 - 0 Yeni Malatya
16.10.2016 Ş.Urfaspor 1 - 2 Yeni Malatya
29.10.2016 Elazığspor 1 - 2 Yeni Malatya
20.11.2016 Eskişehirspor 2 - 0 Yeni Malatya
04.12.2016 Göztepe 2 - 0 Yeni Malatya
24.12.2016 Boluspor 1 - 5 Yeni Malatya
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
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