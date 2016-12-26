Deplasman lideri Malatya

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TFF 1. Lig takımlarından EVKUR Yeni Malatyaspor deplasmanda oynadığı 8 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar deplasman en çok puan toplayan takım oldu. Malatya ekibi 13 kez rakip fileleri havalandırırken, ağlarında ise 10 gol gördü. Güneydoğu temsilcisi ilk yarıyı 30 puanla 2. sırada bitirdi.



Malatyaspor'un deplasman karnesi:

20.08.2016 Mersin İ.Y 1 - 3 Yeni Malatya

10.09.2016 Denizlispor 1 - 1 Yeni Malatya

26.09.2016 Altınordu 1 - 0 Yeni Malatya

16.10.2016 Ş.Urfaspor 1 - 2 Yeni Malatya

29.10.2016 Elazığspor 1 - 2 Yeni Malatya

20.11.2016 Eskişehirspor 2 - 0 Yeni Malatya

04.12.2016 Göztepe 2 - 0 Yeni Malatya

24.12.2016 Boluspor 1 - 5 Yeni Malatya