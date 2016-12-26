Göztepe 10'u arıyor!

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TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 31 puanla lider kapatan Göztepe 10 numara transferi için düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılı yönetim ilk olarak sezon öncesi prensip anlaşmasına vardığı Murat Akın ile dirsek temasında bulundu. Murat'ın FC Will 1900 ile sözleşmesinin devam etmesi, sözleşmesini feshetmemesi anlaşamayı askıya aldı.

Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Recep Niyaz'ı da kıskacına alan Göz-Göz'de asıl bombanın Salih Uçan olduğu iddia edildi.

-Başkan Sepil ısrarla istiyor

Göztepe Kulubü Başkanı Mehmet Sepil'in ısrarla Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih Uçan'ı istediği, Sarı-Lacivertli yönetime hafta içerisinde resmi teklifte bulunacağı belirtildi. Öte yandan, bu sezon 9 ilk 11'de olmak üzere 11 karşılaşmada Sarı-Lacivertli formayı terleten 22 yaşındaki futbolcu skora etki sağlayamadı. Genç orta saha oyuncusu 8 ile 10 numara mevkilerinde görev alıyor.