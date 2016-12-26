Mersin İdmanyurdu'na müjdeli haber!

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TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun FIFA tarafından mali kriter dengesizliği ve eski oyuncularına borçlarından dolayı 3 puanı silinmişti.



İdmanyurdu'na müjdeli haber geldi ve Tunus Ligi takımlarından Etoile du Sahel,şikayet dilekçesini geri çekti.Danilo Bueno davasında Mersin İdmanyurdu'nun silinen puanının iade edilmesi bekleniyor.