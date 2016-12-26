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Samsunspor'da son 5 sezonun en kötü dönemi
26 Aralık 2016 , 19:07
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
Samsunspor, TFF 1. Lig'in ilk bölümünde topladığı 11 puanla son 5 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. Karadeniz ekibi, bu sezon ligin 16 haftalık bölümünde sadece 11 puan toplayabildi. Samsunspor, rakip filelere gönderdiği 6 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.
Ligde 2 galibiyet ile 5 beraberliği bulunan kırmızı-beyazlılar, 9 da yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlıların gollerinden 3'ünü Murat Gürbüzerol atarken, Halil İbrahim Pekşen 2, Mustafa Sevgi de bir gol kaydetti. Forvet oyuncuları Mehmet Çakır ve Alperen Pak ise gol kaydedemedi. Ligde en az gol atan takım olan Samsunspor, 11 puanla 17. sırada yer alıyor.
"Daha güçlü bir takım ortaya çıkaracağız"
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 dönem transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Yöneticilerin transfer tahtasını açtırmak için yoğun şekilde uğraş verdiğini dile getiren Özköylü, "Transfer tahtası açılır açılmaz, ligde kalıcı olmak için yabancı oyuncu kontenjanını tamamın doldurmayı planlıyorum. Ayrıca görüştüğümüz bazı yerli oyuncular var. Bunları da kadromuza katarak daha güçlü bir takım ortaya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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