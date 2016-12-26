- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sedat Sözlü'den Şehmus Özer'in ailesine taziye
26 Aralık 2016 , 15:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sözlü, Adana Demirspor'un kalecilerinden Zülküf Özer'in de ağabeyi olan Şehmus Özer'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Sözlü, Şehmus Özer'in ani ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şehmus kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Zülküf kardeşimiz olmak üzere tüm Özer ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Taziye ziyaretinde kulübün sportif direktörü Ahmet Cingöz de yer aldı.
Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar