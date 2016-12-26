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Semih Şentürk gemileri yaktı!

Tarih26 Aralık 2016 , 20:04

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Semih Şentürk gemileri yaktı!

AJANSSPOR ÖZEL- Eskişehirspor'un deneyimli santrforu Semih Şentürk'ten Kırmızı-Siyahlı takıma kötü haber geldi.  

Es-Es'in tecrübeli forvet oyuncusu Semih Şentürk Kırmızı-Siyahlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

33 yaşındaki oyuncu Kırmızı-Siyahlı formayla 10'u ilk 11'de olmak üzere 12 karşılaşmada görev alırken 8 gol kaydetti.

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