Sezer Özmen resmen Malatya'da

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TFF 1.Lig takımlarından EVKUR Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Sezer Özmen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezer ile daha önce de görüşen Malatyaspor yönetimi bir uzlaşmaya varamamış ve anlaşma imza aşamasında gerçekleşmemişti. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Adil Gevrek'in ofisindeki son görüşmelerin ardından Sezer ile 1.5 yıllık sözleme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor takımında şampiyonluk yaşayan Sezer Özmen, 17 karşılaşmada forma giydi.