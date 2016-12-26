- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Zirve GÖZ GÖZ'ün, goller ES ES'in!
26 Aralık 2016 , 00:06
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
- Boluspor
- Adana Demirspor
- Şanlıurfaspor
- Giresunspor
- Göztepe
- Altınordu
- Balıkesirspor
- Denizlispor
- Samsunspor
- Sivasspor
- Kayseri Erciyesspor
- Elazığspor
- Eskişehirspor
- Yeni Malatyaspor
- Karşıyaka
- Büyükşehir Gaziantepspor
TFF 1.Lig'de 16 haftadan oluşan ilk yarı maratonu sona erdi. İşte enler...
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümü, 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Göztepe, 31 puanla ilk bölümü lider tamamlarken, 12 puanlı Manisaspor, 11 puanı bulunan Samsunspor ve 9 puana sahip Mersin İdmanyurdu, puan tablosunun son 3 basamağında yer alan takımlar oldu. Son maçta Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi ilk 16 haftada rakip ağları 27 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İlk 16 haftada yaklaşık 360 golün atıldığı ligi Mersin İdmanyurdu 9 puanla son sırada tamamladı.
İŞTE İLK YARININ ENLERİ:
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Eskişehirspor (29 gol)
EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: Mersin İdmanyurdu (37 gol)
EN AZ GOL ATAN TAKIM: Samsunspor (6 gol)
EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Şanlıurfaspor - Sivasspor (15 gol)
EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Adana Demirspor (9 beraberlik)
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR: Bekamenga (Balıkesirspor) Poepon (Boluspor) 11 gol
EN GOLLÜ MAÇLAR:
Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu : 6 - 0
Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 6 - 0
Balıkesirspor - Adana Demirspor : 4 - 2
Göztepe - Bandırmaspor : 3 - 3
Manisaspor - Eskişehirspor : 3 - 3
Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor : 1 - 5
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar