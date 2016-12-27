1. Lig'de 16. hafta analizi!

Hazırlayan: Cevdet Ünüvar

GÖZ GÖZ GÖZTEPE!

Süper Lig hedefi ile yola çıkan altı şehre bakar mısınız; İzmir, Malatya, Eskişehir, Sivas, Bolu, Balıkesir... Kiminin 30 yıla yakın hayali, kiminin 20, kimilerinin de taze beklentileri var.

Daha geçtiğimiz sezonlarda veda edenlerin de beklentisi aynı. Hepsi de önce ilk iki sıraya girip, direkt çıkmak hesabında, kimisi de ilk 6 içinde kalıp Play-Off'tan şehrini yukarı taşıma sevdasında. 16. haftasında devre arası tatiline giren ilk yarıda, Göztepe ve Yeni Malatyaspor ligi direkt çıkacak yerde, ilk iki sırada tamamladı. 31 ve 30 puanlı bu iki takımı, 28 puanlı Eskişehirspor ve Sivasspor,26 puanlı Boluspor ve 24 puanlı Balıkesirspor takip ettiler.

Son haftaların flaş takımı Ümraniyespor ise, ilk 7 haftasında galip bile gelemediği ligde, Erkan Sözeri ile inanılmaz bir yükseliş gösterdi, 23 puanla 7.sıraya kadar yükseldi.

MERSİN İ.YURDU NİHAYET!

Ligde 11 hafta sonra MİY'in galip geldiği 16.hafta müsabakalarında, 23 gol kaydedildi. 4 ev sahibi, üç deplasman takımının galip geldiği haftada, iki maç da berabere sonuçlandı.

GÖZTEPE GEÇ AÇILDI!

Sezonun hiç kuşkusuz en büyük üç favorisinden biri de Göztepe'ydi. Ligde istikrarsız sonuçlar da aldı, yılmadı. Şunu da ifade edelim ki, Bornova Stadı Göztepe'ye uğurlu geldi. Sadece Göztepe'ye de değil, aynı stadı kullanan Altınordu'ya da. Bu sahada iki takım da hiç kaybetmediler. Göztepe ilk yarıyı, içerideki iyi sonuçlarla forse edip lider tamamladı ama dışarıda oynadığı son Samsunspor maçı hariç pek de başarılı olamadı. 8 maçta sadece 11 puan toplayabildiler.

YENİ MALATYA İDDİALI!

Hiç lafı evelemeden söyleyelim, bırakın ilk iki, ilk altı sıralamasında Yeni Malatyaspor var mıydı? Kem-küm... Aynen öyle. Hepimizi şaşırttı, uzun süre lider de oldu. Ama ya ikinci yarı, ya yeni stadyum; Yeni Malatyaspor zorlu tüm maçlarını iç sahada oynayacak. İnanılmaz Süper Lig özlemi, büyük hayaller ve ilk yarıda eksik olan yerlere önemli takviyeler olacak. İlki stoper mevkisine alınan Sezer Özmen oldu. Bolu deplasmanında adeta sıralama rakibini kendi evinde perişan etti, çime yapıştırdı:5-1!

İkinci yarı herkesin hedefi olacak, maçlar da kolay olmayacak...

ŞAŞIRTANLAR!

Her ne kadar 28 puanla üç ve dördüncü sırayı paylaşsalar da, Eskişehirspor ve Sivasspor beni en çok şaşırtan iki takım oldu. Ellerindeki şu kadro küme düştüklerinde Süper Lig'de yoktu oysa. Adaptasyon süreci, ligin havası belli ki sarstı bu iki ekibi.

ADS VE GAZİANTEP FİYASKOSU!

İlk yarının en büyük hayal kırıklığı yaşatan takımları, Adana Demirspor ve BŞB Gaziantepspor oldu. Büyük bütçelerle ligin üstlerine oldukça uzak kaldılar. 18 puan toplayan bu iki takım, 6. sıradaki Balıkesirspor'a 6, lider Göztepe'ye ise tam 13 puan gerideler.