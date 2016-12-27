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Adana Demirspor'da izin başlıyor
27 Aralık 2016 , 15:41
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun devre arasını verimli geçirmek isteyen Adana Demirspor, antrenman yaptı.
Mavi-lacivertli ekibin, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu idaresinde gerçekleştirdiği idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmalarıyla süren antrenman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanın ardından 2 Ocak'a kadar izin kullanacak.
Adana Demirspor, ligin ilk bölümünü 18 puanla 12. sırada tamamladı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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