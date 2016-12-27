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Altınordu'da flaş ayrılık!

Tarih27 Aralık 2016 , 12:03

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Altınordu'da flaş ayrılık!

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da ayrılıklar başladı.

Altınordu takımı orta saha oyuncusu Umut Sözen ve santrfor oyuncu Üstün Bilgi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Umut Sözen 14 karşılaşmada görev alırken 4 kez fileleri havalandırdı. Üstün Bilgi ise 15 maçta 4 gol kaydetti. 

 

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