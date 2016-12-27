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Altınordu'da flaş ayrılık!
27 Aralık 2016 , 12:03
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da ayrılıklar başladı.
Altınordu takımı orta saha oyuncusu Umut Sözen ve santrfor oyuncu Üstün Bilgi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Umut Sözen 14 karşılaşmada görev alırken 4 kez fileleri havalandırdı. Üstün Bilgi ise 15 maçta 4 gol kaydetti.
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