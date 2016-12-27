Büyükşehir Gaziantep'te o oyuncuyla yollar ayrıldı

Büyükşehir Gaziantepspor'da ayrılıklar devam ediyor. Yasin Palaz'ın ardından Büyükşehir Gaziantepspor tecrübeli oyuncu Yenal Tuncer'in de karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 maçta Mavi-Beyazlı formayı terletirken skora etki sağlayamadı.

(Gaziantep Güneş)