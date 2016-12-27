Göztepe zirvesi!

Hazırlayan: Halil Ceyhun

Ligde 17.hafta maçları oynanmadan devre oldu. Eksik haftalı devrenin lideri İzmir temsilcisi Göztepe oldu. Samsun deplasmanında 1-0 geriye düşüp 23 ve 32. dakikada iki golle öne geçen sarı kırmızılılar, rakibini ateş hattında bırakıp, kendisini zirvenin en üstüne taşımayı bildi.

Peş peşe lider değiştiren TFF 1.Lig'de, ilk yarı itibariyle son gülen Göztepe oldu. Bu haftanın kuşkusuz dikkat kesildiği maç, Boluspor-Yeni Malatya maçıydı.Son 5 maçını kazanamayan, zirveden kopuyor mu denilen Yeni Malatya, Boluspor'a deyim yerindeyse patladı.5-1! Boluspor'un geçen hafta Şanlıurfa'da aldığı 4-0'lık mağlubiyetin şoku atlatılmadan bu 5-1'lik hezimet taşları yerinden oynatacak gibi. Devre arası birçok oyuncu ile yollar ayrılırsa sürpriz olmaz gibi...

SİVASSPOR FIRSAT TEPTİ!

Son haftaların en formda takımı Sivasspor, zirveye ortak olma şansını, evinde ADS'ye puan kaptırarak adeta tepti. Mavi lacivertli rakibi ise ilk devrede çıktığı 9 deplasmanın 7'sinde berabere kalıp sadece bir tanesinde mağlup olmuş. Enteresan bir grafik.

ÜMRANİYE SON ANDA!

Ligin tartışmasız en büyük sürprizi! Bilhassa Erkan Sözeri takımın başına geçtikten sonra. Düşünün, ilk 7 hafta hiç kazanamamış, üç puan toplayabilmiş bir takım, diğer 9 haftada 6 galibiyet, iki beraberlik, tek mağlubiyet almış. Son Altınordu maçında da 80. dakikaya kadar galiptiler.

ŞANLIURFA!

Bir diğer silkelenip başarıya koşan takımımız da Şanlıurfaspor. Ünal Karaman hocayla bir türlü iyi oyununu, iyi sonuçlara dönüştüremeyen sarı yeşilli takım, Kemal Kılıç ile adeta coştu. Ligin son 4 maçında 10 golle 10 puan toplayan, yenilgiyi unutan bir Şanlıurfaspor var. Aynı takım, öncesinde çıktığı 12 maçta, 7 golle 10 puan toplayabilmişti. Bravo Kemal Kılıç'a, talebelerine...İstenince oluyormuş, bunu gösterdiler...