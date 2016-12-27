Göztepe'den Murat Akın hamlesi

Göztepe, son olarak Karabükspor’u Süper Lig’e çıkaran 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ile anlaştı.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Göztepe, transfer bombalarını patlatmaya başladı. Süper Lig'e koşan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği 10 numarayı İsviçre'de buldu. Göz-Göz, İsviçre ekibi Wil 1990 forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Akın ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcuyu teknik patron Buruk'un ikna ettiği öğrenildi. Kulübüyle 2018 yılı sonuna kadar kontratı bulunan Murat Akın, İsviçre ekibinden alacaklarına karşılık bonservisini almaya çalışıyor. Çarşamba günü İsviçre ekibinin yöneticileriyle görüşecek olan Akın, daha sonra her konuda el sıkıştığı Göztepe'ye imza atacak. Geçen sezon Karabükspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Murat Akın, sarı-kırmızılı ekibin orta alanına büyük bir hareketlilik katacak. Sarı-kırmızılılar, kanat ve özellikle savunmanın soluna yapılacak transfer için alternatif isimleri mercek altına aldı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise Murat Akın iddialarını doğruladı.

Sepil: "İsviçre'nin FC Wil 1900 takımında oynayan Murat Akın ile prensipte anlaştık, ilk transferimiz o olacak" dedi.

Gökhan Karadeniz'e Bandırma da talip

Göztepe'nin ara transferde kiralık olarak verme eğiliminde olduğu Gökhan Karadeniz'e TFF 1. Lig ekiplerinden teklif yağıyor. Disiplinsiz davranışlarıyla teknik heyetin gözünden düşen Gökhan'a G.Antep BŞB'den sonra Adana Demirspor ve son olarak da Bandırma'nın talip olduğu öğrenildi. Gökhan'ın kiralık verildiği ekipte gelişimi gözlenip, sezon sonu teknik heyet tarafından geleceği konusunda karar verilecek. Göztepe'de ilk sezonunda 27 maçta forma giyen Gökhan 9 kez ağları sarsmış, bu sezon forma giydiği 11 maçta ise 1 kez golle buluşmuştu. Gökhan'ın yanı sıra genç stoper Fatih Kurucuk'un Fethiye'ye kiralanacağı öğrenilirken, İsmail Can Üzüm'ün de kiralık verilmesi gündeme geldi.

(Yeni Asır)