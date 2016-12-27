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Sivasspor'un en "hırçını" Ahmet Cebe!

Tarih27 Aralık 2016 , 10:15

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Sivasspor'un en hırçını Ahmet Cebe!

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu. 

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı. 

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı. 

Kart gören oyuncular

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:
 

Futbolcu  Kırmızı Kart  Sarı Kart
 Ahmet Cebe  2  1
 Joan Oumari  1  3
 Ziya Erdal  1  1
 Kerim Avcı  1  
 Galip Güzel  
 Yiğit İncedemir  
 Leandro   4
 John Boye  
 Beykan Şimşek  
 Hakan Arslan  
 Çağatay Çeken  
 Ergin Keleş  
 Erkan Kaş   
 Hasan Hatipoğlu  
Adem Koçak   
 İbrahim Öztürk   1
 Burhan Eşer    1
 Tolgahan Acar    1
 Musa Sinan Yılmazer    1

AA

 

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