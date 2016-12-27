TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.

Kart gören oyuncular

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:



Futbolcu Kırmızı Kart Sarı Kart Ahmet Cebe 2 1 Joan Oumari 1 3 Ziya Erdal 1 1 Kerim Avcı 1 Galip Güzel 6 Yiğit İncedemir 4 Leandro 4 John Boye 4 Beykan Şimşek 3 Hakan Arslan 2 Çağatay Çeken 2 Ergin Keleş 2 Erkan Kaş 2 Hasan Hatipoğlu 1 Adem Koçak 1 İbrahim Öztürk 1 Burhan Eşer 1 Tolgahan Acar 1 Musa Sinan Yılmazer 1

AA