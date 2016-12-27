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Sivasspor'un en "hırçını" Ahmet Cebe!
27 Aralık 2016 , 10:15
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.
Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.
Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.
Kart gören oyuncular
Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:
|Futbolcu
|Kırmızı Kart
|Sarı Kart
|Ahmet Cebe
|2
|1
|Joan Oumari
|1
|3
|Ziya Erdal
|1
|1
|Kerim Avcı
|1
|Galip Güzel
|6
|Yiğit İncedemir
|4
|Leandro
|4
|John Boye
|4
|Beykan Şimşek
|3
|Hakan Arslan
|2
|Çağatay Çeken
|2
|Ergin Keleş
|2
|Erkan Kaş
|2
|Hasan Hatipoğlu
|1
|Adem Koçak
|1
|İbrahim Öztürk
|1
|Burhan Eşer
|1
|Tolgahan Acar
|1
|Musa Sinan Yılmazer
|1
AA
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