''Transfer tahtası açılmazsa giderim''

AJANSSPOR ÖZEL-

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

11 hafta sonra gelen 3 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Yusuf Şimşek, "Gerçekten üzücü bir durum. Biz yılmadan usanmadan çalışmaya devam ettik. Futbolcu kardeşlerimiz tebrik ediyorum. Bir galibiyetle güller açmıyor. Mersin'in değerli iş adamlarının destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bandırmaspor ile oynadığımız maç 12 puanlık 15 puanlık bir maçtı nedeniyse rakiplerimiz Elazığspor ile Manisaspor puan kaybetmişti. Devreyi 9 puanla kapatmamız güzel oldu. Yönetimimiz çalışıyor, ikinci yarı bambaşka olacak. Ben anlaşırken devre arası tahta açılırsa devam edeceğim demiştim. Biz açacak gibi transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Düşüncem transfer tahtası açılmazsa gitmek yönünde" ifadelerini kullandı.

"Nduka ile görüştük fakat olumsuz sonuçlandı"

Nduka iddialarına ise Şimşek, "Nduka, ile ilgilendik kendisi zaten eski oyuncumuz fakat Nduka bizlere Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Çocuklarına pasaport ve oturma hakkı gerekiyor birde FC Will ile sözleşmesini feshetmesi şu aşamada biraz zor. Güven Varol için teklif var ama Güven gemiyi terk etmez diyorum. Takımda kalacaktır" dedi.