Ali Tekin acı tabloyu açıkladı!

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin son yaptığı açıklamayla transfer tahtasından kulübün içinde bulunduğu mali tabloya kadar herşeyi açıkladı. Başkan Tekin, “Transfere engel borçlarımız Federasyondan aldığımız en son döküme göre 12 milyon değil toplam 27 milyondur” dedi.

Saygıdeğer taraftarlarımız ve MİY’e gönül verenler, Değerli Mersinliler;

Bilindiği üzere Kulübümüzün 2011-2016 yılları arasında FUTBOLCU, MENAJER, TEKNİK DİREKTÖR vs borçları ödenmediği için transfer tahtamız 900 gündür kapalıdır. 28 EYLÜL 2016 tarihinde yapılan kongre de eski yönetimin Divan Kuruluna sunduğu transfere engel borçlar 12.000.0000 ₺ idi. Ancak bu borçların 2011 den bu yana faizlerini, avukatlık ücretlerini en önemlisi de FIFA’da, CAS’ta ve Federasyon’da devam eden davaların beyanını hazirun’a kadar yapmadılar. Ayrıca biz yönetimi almadan önce kulübümüzde mevcut oynayan oyuncuların PARALARI ÖDENMEDİĞİ için SAHAYA ÇIKMAMA İHBARNAMESİNDEN ise hiç mi hiç bahsetmediler. Noterden ihtarname çekmemize rağmen, eski yönetim kulübü henüz tarafımıza teslim etmemiştir. Mevcut yönetim olarak MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDIK. 3 ay geçmiş olmasına rağmen resmi olarak geriye dönük hiç bir belgeye ve bilgiye ulaşamamaktayız. Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi devam eden davalar ardı ardına sonuçlanmakta ve kulübümüze tebliğ olunmaktadır. Kısacası transfere engel borçlarımız Federasyondan aldığımız en son döküme göre toplam 27.000.000”dir. Bu rakamlara faizler ve avukat ücretleri dahildir. Tabiki borcumuz ne kadar olursa olsun bizim bütün çabamız transfere engel borçları ödeyip transferlerimizi yapmaktır. Bunun için de yönetim olarak gece gündüz çalışmaktayız ve tek başımızayız. Ancak belirli stratejilerle yürümek zorundayız. Malesef transfer tahtasını açmamızı isteyen kadar istemeyenler de var, bu KESİN. O yüzdendir ki yönetici olarak bizler yapmış olduğumuz açıklamaları dikkatli ve temkinli yapmak zorundayız.

Son günlerde sosyal medyada sürekli tahtayla ilgili spekülasyon amacı ile bilinçli olarak, şahsımın konuşmalarından bazı cümleleri cımbızla çekip medya hesaplarında yayın yapılmaktadır.

Bu arkadaşlarımız bizi ve kulübümüzü şu kritik aşamada çok zora düşürmektedirler. Taraftarlarımız şunu bilsinler ki bu kadar borcu ödemek bir kişi ile kolay olmayacak.

Şahsımın bulduğu kaynakla ne kadar pazarlık şansımız olabilir. Kaynak ne kadar artarsa o kadar şansımız yüksek olur. Nakit olarak ödeyeceğimiz kaynak ile birlikte taksitleride günü gününe ödemek zorunluluğumuz var. Şayet; MERSİN’de herhangi bir kuruluş, firma, STK ya da şahıs MİY’nun bu durumuna el atmayı düşünüyorsa kulübümüzün bu zor günlerinde yanımızda olmak istiyorsa şahsıma ne zaman ve ne kadar yardım yapacağını bildirmesi yeterli olacaktır.

“GÜN BU GÜNDÜR”. Tahtamız kalktığı zaman gerekli yerlere ödemeyi kendisi de yapabilir. Bu bizlerin elini güçlendirir ve pazarlık kabiliyetimizi arttırır. Böylece mevcut borçları aşağı çekme şansımız olur. Kısıtlı parayla pazarlık ne kadar yapılabilir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın takdirine bırakıyorum.

Yukardaki açıklamamı sosyal medyada son günlerde dolaşan tamamen yalan ve kasıtlı haberler doğrultusunda kamuoyunu ve gerçek taraftarlarımızı aydınlatma adına yapmış bulunmaktayım.

Saygı ve sevgilerimle hayırlı akşamlar dilerim.