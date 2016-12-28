BB Erzurumspor, Kemal Tokak ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kemal Tokak ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettiklerini açıkladı.

BB Erzurumspor, Boluspor'dan ayrılan Kemal Tokak ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon lig ve kupa maçlarında Kırmızı-Beyazlı formayı giyemezken U21 liginde 4 maçta forma giydi.

(Alt Ligler)