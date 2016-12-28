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Boluspor'da flaş ayrılıklar!
28 Aralık 2016 , 22:35
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Kemal Tokak'tan sonra 8 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-Beyazlı takımda; Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak ve Efe Özarslan ikinci yarıda Bolu ekibinde olmayacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
2016-2017 sezonu ikinci yarısında, Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda Profesyonel Futbol Takımı kadromuzda bulunan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak ve Efe Halil Özarslan ile devam edilmeme kararı alınmıştır.
Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm oyunculara teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.
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