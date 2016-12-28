- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Denizlispor'un genç oyuncusuna teklif yağıyor!
28 Aralık 2016 , 18:09
AJANSSPOR- TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Denizlispor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Alperen Babacan'a Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in ardından Antalyaspor da talip oldu.
Yeşil-Siyahlı yönetimin Alperen'in önünü kesmek istemediği ve teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.
Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Alperen Babacan bu sezon 13 karşılaşmada Yeşil-Siyahlı formayı terletirken 3 gol kaydetti.
Öte yandan Alperen Babacan'a Başakşehir ve Trabzonspor'un talip olduğunu Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ilk kez Radyospor'da Anadolu Ateşi programında açıklamıştı.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar