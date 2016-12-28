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Denizlispor'un genç oyuncusuna teklif yağıyor!

Tarih28 Aralık 2016 , 18:09

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Denizlispor'un genç oyuncusuna teklif yağıyor!

AJANSSPOR- TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.  Denizlispor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Alperen Babacan'a Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in ardından Antalyaspor da talip oldu. 

Yeşil-Siyahlı yönetimin Alperen'in önünü kesmek istemediği ve teklifleri değerlendirdiği iddia edildi. 
Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Alperen Babacan bu sezon 13 karşılaşmada Yeşil-Siyahlı formayı terletirken 3 gol kaydetti.

Öte yandan Alperen Babacan'a Başakşehir ve Trabzonspor'un talip olduğunu Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ilk kez Radyospor'da Anadolu Ateşi programında açıklamıştı.

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