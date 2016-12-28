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Elazığ'da ödemeler yapıldı!

Tarih28 Aralık 2016 , 18:41

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Elazığ'da ödemeler yapıldı!

AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da mevcut futbolculara 2.000.000 ₺ ödeme yapıldı.

Ödemelerin devam edeceği ve ilerleyen günlerde transfer yasağının kalkacağı iddia edildi. Elazığ ekibinden alacaklı olan eski oyuncuların ödemesinin yapılması bekleniyor. Elazığspor ligde 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

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