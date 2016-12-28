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Elazığ'da ödemeler yapıldı!
28 Aralık 2016 , 18:41
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da mevcut futbolculara 2.000.000 ₺ ödeme yapıldı.
Ödemelerin devam edeceği ve ilerleyen günlerde transfer yasağının kalkacağı iddia edildi. Elazığ ekibinden alacaklı olan eski oyuncuların ödemesinin yapılması bekleniyor. Elazığspor ligde 13 puanla 15. sırada yer alıyor.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
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