Elazığ'da ödemeler yapıldı!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da mevcut futbolculara 2.000.000 ₺ ödeme yapıldı.

Ödemelerin devam edeceği ve ilerleyen günlerde transfer yasağının kalkacağı iddia edildi. Elazığ ekibinden alacaklı olan eski oyuncuların ödemesinin yapılması bekleniyor. Elazığspor ligde 13 puanla 15. sırada yer alıyor.