Es-Es'in kamp kadrosu belli oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yapacak siyah-kırmızılı takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.00'da gerçekleştirecek.

Eskişehirspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Erkan Zengin, Kayacan Erdoğan, Ekrem Kılıçarslan, Uğur Akdemir, Bilal Aziz Özer, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Felix Michel, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Uğur İnceman, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Ramazan Övünç, Furgan Polat, Mehmet Murat Uçar, Enes Can Akgün, Kaan Kanak, Semih Şentürk, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Halil İbrahim Öner, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Hasan İlkay Özcan.

Öte yandan, Ruud Boffin, Kamil Ahmet Çörekçi, Jerry Akaminko, Chikeluba Ofoedu, Bruno Mezenga ve Axel Meye'nin de yeni yıl tatilinin ardından kampa katılacağı bildirildi.