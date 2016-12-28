TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden EVKUR Yeni Malatyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Kadrosuna ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Sezer Özmen'i takviye eden Malatyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Ahmet Aras ve Alanyaspor'dan Gökay İravul ile dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

Bu sezon Antalyaspor'un 25 kişilik kadrosunda yer almayan Ahmet Aras geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmiş ve 17 karşılaşmada 7 gol kaydetmişti. Gökay İravul ise bu sezon Alanyaspor'da 3 maçta görev aldı.

(Alt Ligler / Transfer Merkezi)