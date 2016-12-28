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N'Dongala alacağına karşılık sözleşmesini feshetti

Tarih28 Aralık 2016 , 17:44

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N'Dongala alacağına karşılık sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da Daudet Ndongala sözleşmesini tek taraflı feshetti.

N'Dongala'nın, 3 defa uyarmasına rağmen ve son olarak 14.000 Euro alacağının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini feshetme yoluna gittiği iddia edildi.

 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev alırken skora etki sağlayamadı.
(Alt Ligler)

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