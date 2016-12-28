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Olay adamın sözleşmesi feshedildi!
28 Aralık 2016 , 18:59
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Balıkesirspor
AJANSSPOR- TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor.
Bal-Kes'de ilk olarak orta saha oyuncusu Daudet N'Dongala sözleşmesini feshetmişti. N'Dongala'nın ardından Balıkesirspor yönetimi alacakları ödenmediği için kulüp müzesinden kupaları çalan olay adam Hollandalı santrafor Genero Zeefuik'in sözleşmesini feshetti.
Bu sezon 3 maçta görev alan Zeefuik skora katkı sağlamadı. Balıkesirspor ilk yarıdaki 16 haftalık periyotta ligi 24 puanla 6. sırada tamamladı.
- İlgili:
- Futbol
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- Balıkesirspor
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