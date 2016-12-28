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Sivasspor'un kamp programı belli oldu!
28 Aralık 2016 , 13:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonu devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda oynanan Yeni Amasyaspor maçının ardından izin verilen Sivassporlu futbolcular, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü Antalya Belek'te toplanarak, devre arası hazırlıklarını 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, kamp süresince 2 hazırlık maçı yapacak.
Sivasspor, 5 Ocak 2017 Perşembe günü TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor ile 8 Ocak Cuma günü Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FC Bakü ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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