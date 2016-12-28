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Sözlü'den 76. yıl mesajı!
28 Aralık 2016 , 15:04
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- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, kulübün kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sedat Sözlü, mesajında, mavi-lacivertli kulübün sonsuza dek yaşayacağını belirtti.
Adana Demirspor'un adını tarihe altın harflerle yazdırması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Sözlü, şunları kaydetti:
"Camianın beklentilerine cevap verebilmek adına mücadelemiz son düdük çalana kadar devam edecek. 1940 yılından itibaren devam eden onurlu yürüyüşümüzde, mavi-lacivertli camia olarak her zamankinden daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Yıllardır süren Süper Lig özlemini hep birlikte bitireceğimize inanıyorum. Kulübümüzün bugünlere gelebilmesinde emeği geçen efsanelere tek tek teşekkür ediyorum. Mavi-lacivertli yüreklerin her zaman cesur şekilde attığı bir Adana dileğiyle."
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