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BB Gaziantep'te iki ayrılık!

Tarih29 Aralık 2016 , 10:54

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BB Gaziantep'te iki ayrılık!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Yenal Tuncer ve Josef Çınar ile yollarını ayırdı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, Yenal Tuncer ve Josef Çınar'ın ligin ikinci bölümünde kadroda düşünülmediğini söyledi. 

Alınan karar doğrultusunda iki oyuncuyla bir araya geldiklerini aktaran Açıkgöz, "Yenal ve Josef ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladık. Karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshettik. Her iki oyuncumuza da bugüne kadar kulübümüze verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederiz." diye konuştu.

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