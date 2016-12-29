Bektaş'tan tecrübeli kaleciler açıklaması!

Elazığspor Teknik Direktör Bayram Bektaş, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Transfer yasağının kaldırılması için yönetimin çalışmalarının devam ettiğini belirten Bektaş, "Yönetim mevcut oyuncularımıza 2 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Yönetimimiz toplamda 20 milyon TL civarında ödeme yaptı. Bütün borçların bitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Her şey planlarımız dahilinde gerçekleşirse sezon sonu Elazığpor'un borcu bitecektir. İkinci yarıda transfer yasağı kalkacaktır. Yasağın kaldırılmasının ardından transferlerimiz netleşecektir" dedi.

-TUNCAY ŞANLI'DAN TELEFON

Son günlerde Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan'ın Elazığspor'a transfer olacağı ve Serdar Kulbilge'in Sakaryaspor ile anlaştığı iddialarına ise genç teknik adam, "Bu transfer iddialarından haberim yok. Yönetimimizle bu konuyu konuşmadık. Hakan Arıkan benim çok sevdiğim bir kişi gelmesini çok isterim fakat mukavelesi devam ediyor, aldığı ücretler belli. Dün Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı beni aradı: "Hocam söylentiler var. Sakın ha yanlış anlama" dedi.

Serdar'ı beğeniyorum, ayrılmak isterse kararı yönetim verecektir fakat kendisi bizimle devam edecek. Hakan Arıkan ile ilgili ise teklif veya sunumumuz olmadı. Göksu Türkdoğan ile görüşmem oldu. Kendisini düşündüğümü yerli ve yabancı forvet olacığı söyledim. Kendisi ise bana "Sizinle çalışmak isterim" dedi. Şu anda bu transfer sonuçlanamadı. Göksu çok karakterli ve yetenekli oyuncu kendisiyle çalışmak isterim. Anlaştığımız oyuncular var. Transfer yasağımız kalkarsa imzalar atılacak. Yabancı oyuncularla protokol imzaladık" ifadelerini kullandı.