Fenerbahçe'de uzun bir dönem forma giyen Alex De Souza zaman zaman koşmadığı yönünde eleştiriler almıştı.



Brezilyalı oyuncu kendisi hakkında bir maçtan anısını paylaşan İbrahim Toraman'ın anlattıkları üzerinden, kendisi için koşmayan diyenlere sert bir yanıt verdi.



"Koşmasaydım Fener'de yüzden fazla gol atamazdım" diyen Alex, Toraman'a anlattıklarından dolayı teşekkür etti.

Alex'in yanıtı:

"İbrahim Toraman çok kuvvetliydi ama bana karşı hep adil oynadı. Onu geçmek hep çok zordu. Sosyal medyada paylaştığı bu yazı bana bir çok düellomuzu hatırlattı. Bu koşmadığım hikayesi biri tarafından icat edildi ve birçokları da buna inandı. Eğer koşmasaydım Fener'de yüzden fazla gol atamazdım eğer koşmasaydım rakip oyuncudan önce hamle yapamazdım eğer koşmasaydım sahada hep bir eksik olurduk. Her zaman rakibi şaşırtmayı ve akıllı bir şekilde koşmayı düşündüm. 8 km akıllı bir şekilde koşan oyuncuyu 14 km koşup 50 pas hatası yapıp hep hatalı pozisyon alan oyuncuya tercih ederim. Toraman'ın yorumları Beni çok mutlu etti. Demek ki bazen düşündüklerim doğru sonuç veriyormuş. Sevgiler Toraman, ailenle sana mutluluklar ve sağlıklar."