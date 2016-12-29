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Federasyona başvurdu, kamptan kovuldu!
29 Aralık 2016 , 01:13
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
AJANSSPOR- TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Kırmızı-Şimşeklerin gurbetçi oyuncusu Berkay Tolga Dabanlı, alacakları ödenmediği için federasyona başvuruda bulundu.
Berkay'ın bu başvurusundan haberdar olan Eskişehirspor yönetimi defans oyuncusunu kamp kadrosuna dahil etmedi.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 karşılaşmada Kırmızı-Siyahlı formayı giydi.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
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