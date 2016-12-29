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Federasyona başvurdu, kamptan kovuldu!

Tarih29 Aralık 2016 , 01:13

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Federasyona başvurdu, kamptan kovuldu!

AJANSSPOR- TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Kırmızı-Şimşeklerin gurbetçi oyuncusu Berkay Tolga Dabanlı, alacakları ödenmediği için federasyona başvuruda bulundu.

Berkay'ın bu başvurusundan haberdar olan Eskişehirspor yönetimi defans oyuncusunu kamp kadrosuna dahil etmedi. 
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 karşılaşmada Kırmızı-Siyahlı formayı giydi.

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