Şampiyon golcü Giresunspor'u kabul etmedi!

AJANSSPOR ÖZEL- TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak Yeşil-Beyazlılarda ilk olarak İldiz'in eski öğrencisi Simon Zenke ismi gündeme geldi.

Yeşil-Beyazlı yönetim deneyimli oyuncu Zenke'ye resmi teklif sunarken 28 yaşındaki oyuncu bu teklifi reddetti. Oyuncunun yönetime, "Sezon sonuna kadar Belçika'dayım" dediği iddia edildi.

Futbol yaşamına Belçika 1. Lig Kapanış takımlarından Tubize'de devam eden Zenke bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu ülkemizde Samsunspor, İstanbul BBSK, Şanlıurfaspor ve Karabükspor formalarını terletirken Samsunspor ile Karabük'te TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan 16 haftalık süreçte 21 puanla 10. sırada yer alan Giresunspor'un devre arasında sol bek, kanat ve santrfor transfer etmesi bekleniyor.