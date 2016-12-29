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Yeni Malatyaspor'dan flaş stadyum kararı!

Tarih29 Aralık 2016 , 00:55

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Yeni Malatyaspor'dan flaş stadyum kararı!

AJANSSPOR ÖZEL- TFF 1.Lig'in iddialı ekiplerinden EVKUR Yeni Malatyaspor'dan flaş stadyum kararı geldi.

Bugün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in teknik direktör İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve sezonun ikinci yarısındaki iç sahadaki ilk 5 maçı İstanbul'da oynamak istediklerini belirttiği ifade edildi.

Deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in birkaç gün içerisinde federasyona resmi teklifte bulunacağı, Kasımpaşa ve Başakşehir yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.

Öte yandan, Y. Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından Mavi-Lacivertli takımın çalışırıcı Engin İpekoğlu ve Sarı-Kırmızılı takımın hocası zemini ve saha koşullarını eleştirmişti.

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