Musa Sinan resmen Boluspor'da!

AJANSSPOR ÖZEL- TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Ajansspor'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu transfer haberi resmiyet kazandı.

Boluspor, son olarak Sivasspor'da forma giyen deneyimli oyuncu Musa Sinan Yılmazer ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İmza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve Musa Sinan'ın menajeri Cihangir Güner katıldı.

(Detaylar birazdan)