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Şanlıurfaspor'un Ayite aşkı!
30 Aralık 2016 , 20:39
TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Şanlıurfa ekibi teknik direktör Kemal Kılıç'ın raporu doğrultusunda birkaç oyuncuyla dirsek temasında bulundu. İlk olarak Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da kadroda düşünülmeyen Jonathan Ayite ile görüşen Urfaspor yönetimi 31 yaşındaki santrfor oyuncuya sezon sonuna kadar milyon 1.3 miyon ₺ civarında ücret önerdi.
Ayite'ye ayrıca bir başka 1. Lig ekibi Göztepe'nin de talip olduğu iddia edilirken tecrübeli futbolcunun ilerleyen günlerde Şanlıurfaspor'un teklifine karar vermesi bekliyor.
AJANSSPOR ÖZEL HABER
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