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Adana Demirspor'dan sürpriz transfer!

Tarih31 Aralık 2016 , 20:13

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Adana Demirspor'dan sürpriz transfer!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

Mavi-Lacivertli yönetimden ilk transfer bombası geldi. Mavi Şimşekler  eski oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile prensipte anlaşma sağladı. Ahmet Burak geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyerken, bu sezonun ilk yarısını EVKUR Yeni Malatyaspor'da geçirmiş ve 13 karşılaşmada görev almıştı.

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