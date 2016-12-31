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Denizlispor iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi
31 Aralık 2016 , 14:32
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
TFF 1. Lig'de yer alan Denizlispor, futbolcuları Cihan Özkaymak ve Asil Kaan Güler ile sözleşme yeniledi.
İkinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak yeşil-siyahlı takım, uzun sakatlık döneminden sonra tekrar kadroya alınan Cihan Özkaymak ve son iki haftada ilk 11'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Asil Kaan Güler ile yeniden anlaştı.
Denizlispor, Cihan Özkaymak ile 1,5, kaleci Asil Kaan Güler ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp futbol şube sorumlusu Ali Fırat, gösterdikleri performansla başarılı bir sezon geçiren Ziya Alkurt ve Alfred Sankoh'un da sözleşmelerini uzatmak için görüştüklerini bildirdi.
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