Mersin'den transfer bombası!

Mersin İdmanyurdu yönetimi bombayı patlattı. Kırmızı-Lacivertli yönetim Avrupa’da isminden sıklıkla bahsettiren Helio Pinto’yu Antalya’ya getirdi.

Portekizli futbolcu bugün Tonia Tissdell ile birlikte takımın Antalya kampına dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu ortasaha mevkiinde oynuyor. Norveç 1.Lig ekiplerinden Kongsvinger forması giyen Helio Pinto, takımıyla bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde toplam 46 maça çıkan Helio Pinto, takımıyla olan sözleşmesi bugün sona eriyor. Bonservisi elinde olan futbolcu tahtanıın açılması halinde Mersin İdmanyurdu’na imzayı atacak.

HABER – Ahmet SÜTÇÜ