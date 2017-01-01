- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
3 futbolcu ile yollar ayrılıyor!
01 Ocak 2017 , 17:01
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Malatya temsilcisi, Erkan Sekman, Ahmet Burak Solakel ve Sinan Özkan ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sezonun ilk yarısını lider Göztepe'nin 1 puan gerisinde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar