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3 futbolcu ile yollar ayrılıyor!

Tarih01 Ocak 2017 , 17:01

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3 futbolcu ile yollar ayrılıyor!

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Malatya temsilcisi, Erkan Sekman, Ahmet Burak Solakel ve Sinan Özkan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sezonun ilk yarısını lider Göztepe'nin 1 puan gerisinde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

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