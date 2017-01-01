Denizli Büyükşehir'de yeni hoca belli oldu

AJANSSPOR-

Spor Toto 3. Lig 3 Grup takımlarından Denizli Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Ali Beykoz ile yolların ayrılmasının ardından hoca konusu netlik kazandı.



Denizli temsilcisi teknik direktör İsmet Kamak ile anlaşma sağladı. Kamak ile ekibi yarın göreve başlayacak ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. İsmet Kamak geçen sezon Karabükspor'da takım antrenörü olarak görev yapmıştı.

Öte yandan ligde zor günler geçiren Denizli ekibi ilk yarıyı 13 puanla 16. sırada tamamladı.