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Mersin'den transfer çıkarması
01 Ocak 2017 , 12:06
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-Lacivertli yönetim çalışmalarına hız verdi ve Tisdell, Pinto, Serge Akakpo, Lamine Diarra ve kaleci Ozan Evrim ile anlaşmaya vardı. Gece saatlerinde 5 oyuncunun Antalya kampına dahil olduğu belirtildi. Transfer yasağı kalkarsa oyuncularla resmi sözleşme imzalanacak.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
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