Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Mersin'den transfer çıkarması

Tarih01 Ocak 2017 , 12:06

Yorum
Mersin'den transfer çıkarması

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer çalışmalarına devam ediyor. 

Kırmızı-Lacivertli yönetim  çalışmalarına hız verdi ve Tisdell, Pinto, Serge Akakpo, Lamine Diarra ve kaleci Ozan Evrim ile anlaşmaya vardı. Gece saatlerinde 5 oyuncunun Antalya kampına dahil olduğu belirtildi. Transfer yasağı kalkarsa oyuncularla resmi sözleşme imzalanacak. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me