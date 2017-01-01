Mersin'den transfer çıkarması

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-Lacivertli yönetim çalışmalarına hız verdi ve Tisdell, Pinto, Serge Akakpo, Lamine Diarra ve kaleci Ozan Evrim ile anlaşmaya vardı. Gece saatlerinde 5 oyuncunun Antalya kampına dahil olduğu belirtildi. Transfer yasağı kalkarsa oyuncularla resmi sözleşme imzalanacak.