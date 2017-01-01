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Mersin'den transfer çıkartması

Tarih01 Ocak 2017 , 18:55

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Mersin'den transfer çıkartması

AJANSSPOR
TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer çalışmalarına devam ediyor. 


Kırmızı-Lacivertli yönetim  çalışmalarına hız verdi ve Tisdell ve Pinto ile anlaşma sağladı.  Trabzonspor'dan Serge Akakpo, Antalyaspor'dan Lamine Diarra ve kaleci Ozan Evrim ile görüşmelerini sürdüren yönetimin bu transferlerde somut adımlar atması bekleniyor.  Kırmızı-Lacivertlilerde transfer yasağı kalkarsa Pinto ile Tisdell'le resmi sözleşme imzalanacak.

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